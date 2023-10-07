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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Викинг
Одд - Викинг: обзор матча 07 октября 2023
Одд
07.10.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 1
Завершен
Викинг
5'
Л. Салвесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Викинг
75'
Замена
С. Аукленд
️️️️
Д. Белл
Замена
Д. Гьенгор
️️️️
М. Ингебригтсен
75'
75'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
С. Свендсен
46'
Замена
Х. Хауген
️️️️
Я. де Ланлай
Желтая карточка
Т. Свендсен
34'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Салвесен
Пас отдал
С. Свендсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
28
Соломон Овусу
ОП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
22
Zakaria Mugeese
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
6
Сондре Лангас
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
3-2-1-1-3
99
Бротвейт
3
Баккей
2
Рууд
21
Хаген
1
Йоргенсен
28
Овусу
24
Овусу
19
Ингебригтсен
15
23
Свендсен
22
2-1-4-1-2
1
Гуннарссон
44
Диоп
20
Паттинама
8
Белл
6
Лангас
7
Сольбаккен
10
Трипич
11
де Ланлай
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
19
Ингебригтсен
26
Гьенгор
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
11
де Ланлай
2
Хауген
2
Хауген
11
де Ланлай
8
Белл
8
Аукленд
8
Аукленд
8
Белл
7
Свендсен
24
24
7
Свендсен
Остались в запасе
Одд
Викинг
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
16
Casper Andersen
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
43
Jesper Fiksdal
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Одд - Викинг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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