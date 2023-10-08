Хаугесунд - Стремсгодсет

|9 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Хаугесунд
|9 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|Хаугесунд
|28 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Хаугесунд
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Хаугесунд
|0:1
|Стремсгодсет
|29 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|0:0
|Хаугесунд
|2 тур
|28 июля, среда
|20:00
|Хаугесунд
|2:1
|Стремсгодсет
|28 тур
|6 декабря, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|2:2
|Хаугесунд
|14 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:3
|Стремсгодсет
|26 тур
|27 октября, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|2:2
|Стремсгодсет
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Хаугесунд
|25 тур
|6 октября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:1
|Хаугесунд
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:0
|Стремсгодсет
|28 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|1:3
|Стремсгодсет
|1 тур
|2 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Хаугесунд
|30 тур
|6 ноября, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|1:1
|Стремсгодсет
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Хаугесунд
|23 тур
|11 сентября, пятница
|20:00
|Стремсгодсет
|5:0
|Хаугесунд
|10 тур
|24 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|4:0
|Стремсгодсет
|28 тур
|25 октября, суббота
|17:30
|Хаугесунд
|3:2
|Стремсгодсет
|12 тур
|9 июня, понедельник
|17:30
|Стремсгодсет
|2:1
|Хаугесунд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0