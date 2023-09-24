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Викинг - Сандефьорд

24.09.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 23 тур Викинг - Сандефьорд
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
6 тур
13 мая, суббота 18:00 Сандефьорд Викинг
Норвегия. Элитсериен 2022
17 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:2 Викинг
10 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Викинг 1:2 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2021
21 тур
2 октября, суббота 19:00 Викинг 2:1 Сандефьорд
8 тур
19 июня, суббота 16:00 Сандефьорд 3:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2020
28 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:2 Викинг
5 тур
1 июля, среда 19:00 Викинг 2:0 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 3:1 Викинг
7 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Викинг 0:2 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2015
22 тур
29 августа, суббота 19:00 Викинг 2:0 Сандефьорд
5 тур
30 апреля, четверг 19:00 Сандефьорд 1:2 Викинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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