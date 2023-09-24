Викинг - Сандефьорд

|6 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Сандефьорд
|Викинг
|6 тур
|13 мая, суббота
|18:00
|Сандефьорд
|Викинг
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|2:2
|Викинг
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:2
|Сандефьорд
|21 тур
|2 октября, суббота
|19:00
|Викинг
|2:1
|Сандефьорд
|8 тур
|19 июня, суббота
|16:00
|Сандефьорд
|3:0
|Викинг
|28 тур
|6 декабря, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|2:2
|Викинг
|5 тур
|1 июля, среда
|19:00
|Викинг
|2:0
|Сандефьорд
|21 тур
|10 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|3:1
|Викинг
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Викинг
|0:2
|Сандефьорд
|22 тур
|29 августа, суббота
|19:00
|Викинг
|2:0
|Сандефьорд
|5 тур
|30 апреля, четверг
|19:00
|Сандефьорд
|1:2
|Викинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0