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Одд - Хаугесунд

24.09.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 23 тур Одд - Хаугесунд
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
12 тур
2 июля, воскресенье 18:00 Хаугесунд Одд
Норвегия. Элитсериен 2022
24 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Хаугесунд 2:2 Одд
6 тур
16 мая, понедельник 19:00 Одд 0:4 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2021
20 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:3 Одд
15 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Одд 4:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2020
19 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 4:4 Одд
6 тур
5 июля, воскресенье 19:00 Одд 0:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Хаугесунд 4:1 Одд
12 тур
23 июня, воскресенье 19:00 Одд 3:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2018
26 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Одд
1 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Одд 1:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Одд 1:0 Хаугесунд
9 тур
16 мая, вторник 19:00 Хаугесунд 0:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
16 октября, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Хаугесунд
10 тур
11 мая, среда 20:00 Хаугесунд 3:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
4 октября, воскресенье 16:30 Хаугесунд 1:2 Одд
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Одд 0:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
16 тур
20 июля, воскресенье 20:00 Одд 0:0 Хаугесунд
9 тур
16 мая, пятница 20:00 Хаугесунд 1:2 Одд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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