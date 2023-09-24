Лиллестрем - Русенборг

|13 тур
|9 июля, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|Лиллестрем
|13 тур
|9 июля, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|Лиллестрем
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Лиллестрем
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|3:1
|Русенборг
|25 тур
|30 октября, суббота
|19:00
|Русенборг
|1:3
|Лиллестрем
|9 тур
|25 июня, пятница
|21:00
|Лиллестрем
|2:0
|Русенборг
|21 тур
|14 сентября, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Лиллестрем
|7 тур
|11 мая, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|1:1
|Русенборг
|26 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:0
|Русенборг
|10 тур
|16 мая, среда
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Лиллестрем
|23 тур
|24 сентября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:3
|Русенборг
|10 тур
|20 мая, суббота
|16:30
|Русенборг
|1:1
|Лиллестрем
|19 тур
|6 августа, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|3:4
|Русенборг
|11 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Русенборг
|2:1
|Лиллестрем
|19 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:5
|Русенборг
|7 тур
|9 мая, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Лиллестрем
|26 тур
|3 октября, пятница
|21:00
|Лиллестрем
|0:2
|Русенборг
|12 тур
|9 июня, понедельник
|21:00
|Русенборг
|3:1
|Лиллестрем
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0