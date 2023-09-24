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Лиллестрем - Русенборг

24.09.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 23 тур Лиллестрем - Русенборг
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
13 тур
9 июля, воскресенье 18:00 Русенборг Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2022
23 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Лиллестрем
10 тур
19 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 3:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
25 тур
30 октября, суббота 19:00 Русенборг 1:3 Лиллестрем
9 тур
25 июня, пятница 21:00 Лиллестрем 2:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
21 тур
14 сентября, суббота 19:00 Русенборг 3:1 Лиллестрем
7 тур
11 мая, суббота 19:00 Лиллестрем 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
26 тур
21 октября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:0 Русенборг
10 тур
16 мая, среда 19:00 Русенборг 3:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:3 Русенборг
10 тур
20 мая, суббота 16:30 Русенборг 1:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
6 августа, суббота 19:00 Лиллестрем 3:4 Русенборг
11 тур
16 мая, понедельник 19:00 Русенборг 2:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2015
19 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:5 Русенборг
7 тур
9 мая, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2014
26 тур
3 октября, пятница 21:00 Лиллестрем 0:2 Русенборг
12 тур
9 июня, понедельник 21:00 Русенборг 3:1 Лиллестрем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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