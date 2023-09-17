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Волеренга - Олесунн

17.09.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 22 тур Волеренга - Олесунн
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
1 тур
10 апреля, понедельник 18:00 Олесунн Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2022
17 тур
7 августа, воскресенье 21:00 Волеренга 4:0 Олесунн
10 тур
19 июня, воскресенье 21:00 Олесунн 2:2 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
25 тур
21 ноября, суббота 20:00 Олесунн 1:1 Волеренга
6 тур
4 июля, суббота 21:30 Волеренга 2:2 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Волеренга 5:1 Олесунн
8 тур
12 мая, пятница 20:00 Олесунн 0:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Волеренга 0:1 Олесунн
13 тур
29 мая, воскресенье 21:00 Олесунн 2:2 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
22 тур
28 августа, пятница 20:00 Олесунн 2:0 Волеренга
5 тур
30 апреля, четверг 19:00 Волеренга 1:2 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2014
29 тур
2 ноября, воскресенье 20:00 Олесунн 4:1 Волеренга
12 тур
9 июня, понедельник 17:30 Волеренга 3:0 Олесунн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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