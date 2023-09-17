Волеренга - Олесунн

|1 тур
|10 апреля, понедельник
|18:00
|Олесунн
|Волеренга
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|4:0
|Олесунн
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|21:00
|Олесунн
|2:2
|Волеренга
|25 тур
|21 ноября, суббота
|20:00
|Олесунн
|1:1
|Волеренга
|6 тур
|4 июля, суббота
|21:30
|Волеренга
|2:2
|Олесунн
|25 тур
|15 октября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|5:1
|Олесунн
|8 тур
|12 мая, пятница
|20:00
|Олесунн
|0:1
|Волеренга
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|0:1
|Олесунн
|13 тур
|29 мая, воскресенье
|21:00
|Олесунн
|2:2
|Волеренга
|22 тур
|28 августа, пятница
|20:00
|Олесунн
|2:0
|Волеренга
|5 тур
|30 апреля, четверг
|19:00
|Волеренга
|1:2
|Олесунн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0