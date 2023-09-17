Сандефьорд - Стремсгодсет

|7 тур
|16 мая, вторник
|19:00
|Стремсгодсет
|Сандефьорд
|7 тур
|16 мая, вторник
|19:00
|Стремсгодсет
|Сандефьорд
|20 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:2
|Стремсгодсет
|4 тур
|23 апреля, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:5
|Сандефьорд
|24 тур
|27 октября, среда
|19:00
|Сандефьорд
|2:0
|Стремсгодсет
|9 тур
|24 июня, четверг
|19:00
|Стремсгодсет
|4:0
|Сандефьорд
|18 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:0
|Стремсгодсет
|13 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:4
|Сандефьорд
|26 тур
|20 октября, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:1
|Стремсгодсет
|12 тур
|27 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Сандефьорд
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:2
|Стремсгодсет
|5 тур
|22 апреля, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|1:0
|Сандефьорд
|29 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Сандефьорд
|1:2
|Стремсгодсет
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:2
|Сандефьорд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0