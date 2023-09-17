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Сандефьорд - Стремсгодсет

17.09.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 22 тур Сандефьорд - Стремсгодсет
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
7 тур
16 мая, вторник 19:00 Стремсгодсет Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2022
20 тур
27 августа, суббота 19:00 Сандефьорд 2:2 Стремсгодсет
4 тур
23 апреля, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:5 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2021
24 тур
27 октября, среда 19:00 Сандефьорд 2:0 Стремсгодсет
9 тур
24 июня, четверг 19:00 Стремсгодсет 4:0 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:0 Стремсгодсет
13 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:4 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2018
26 тур
20 октября, суббота 19:00 Сандефьорд 2:1 Стремсгодсет
12 тур
27 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:0 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:2 Стремсгодсет
5 тур
22 апреля, суббота 19:00 Стремсгодсет 1:0 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Сандефьорд 1:2 Стремсгодсет
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:2 Сандефьорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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