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Тромсе - Русенборг

03.09.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 21 тур Тромсе - Русенборг
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
14 тур
16 июля, воскресенье 18:00 Русенборг Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2022
20 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Тромсе 4:3 Русенборг
15 тур
23 июля, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2021
18 тур
12 сентября, воскресенье 21:00 Русенборг 3:2 Тромсе
13 тур
18 июля, воскресенье 19:00 Тромсе 1:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
17 тур
10 августа, суббота 16:30 Русенборг 5:2 Тромсе
12 тур
23 июня, воскресенье 19:00 Тромсе 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
7 июля, суббота 19:00 Русенборг 2:1 Тромсе
13 тур
11 июня, понедельник 20:00 Тромсе 2:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
14 октября, суббота 16:30 Тромсе 0:3 Русенборг
9 тур
16 мая, вторник 21:00 Русенборг 1:2 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
22 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Тромсе
6 тур
21 апреля, четверг 20:00 Тромсе 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2015
22 тур
30 августа, воскресенье 21:00 Тромсе 1:1 Русенборг
11 тур
31 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 1:1 Тромсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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