Тромсе - Русенборг

|14 тур
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|Тромсе
|20 тур
|28 августа, воскресенье
|21:00
|Тромсе
|4:3
|Русенборг
|15 тур
|23 июля, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Тромсе
|18 тур
|12 сентября, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:2
|Тромсе
|13 тур
|18 июля, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:3
|Русенборг
|17 тур
|10 августа, суббота
|16:30
|Русенборг
|5:2
|Тромсе
|12 тур
|23 июня, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:0
|Русенборг
|16 тур
|7 июля, суббота
|19:00
|Русенборг
|2:1
|Тромсе
|13 тур
|11 июня, понедельник
|20:00
|Тромсе
|2:1
|Русенборг
|25 тур
|14 октября, суббота
|16:30
|Тромсе
|0:3
|Русенборг
|9 тур
|16 мая, вторник
|21:00
|Русенборг
|1:2
|Тромсе
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Тромсе
|6 тур
|21 апреля, четверг
|20:00
|Тромсе
|1:2
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0