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Хаугесунд - Мольде

03.09.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 21 тур Хаугесунд - Мольде
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
11 тур
25 июня, воскресенье 18:00 Мольде Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2022
19 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:1 Мольде
14 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2021
30 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:2 Мольде
14 тур
8 августа, воскресенье 19:00 Мольде 5:4 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2020
26 тур
29 ноября, воскресенье 20:00 Мольде 3:1 Хаугесунд
7 тур
11 июля, суббота 19:00 Хаугесунд 0:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Хаугесунд
6 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Мольде 2:0 Хаугесунд
2 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Хаугесунд 0:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Мольде 1:0 Хаугесунд
5 тур
24 апреля, понедельник 20:00 Хаугесунд 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 0:0 Хаугесунд
9 тур
8 мая, воскресенье 21:00 Хаугесунд 3:3 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
10 июля, пятница 20:00 Мольде 0:1 Хаугесунд
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
18 октября, суббота 20:00 Мольде 1:2 Хаугесунд
11 тур
23 мая, пятница 21:00 Хаугесунд 1:1 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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