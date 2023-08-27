Введите ваш ник на сайте

Волеренга - Одд

27.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 20 тур Волеренга - Одд
...
Матч начнется в 18:00 мск
...
Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
15 тур
23 июля, воскресенье 18:00 Одд Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2022
27 тур
22 октября, суббота 19:00 Одд 2:1 Волеренга
11 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Волеренга 0:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2021
28 тур
27 ноября, суббота 20:00 Одд 1:2 Волеренга
14 тур
16 июня, среда 21:00 Волеренга 1:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2020
24 тур
8 ноября, воскресенье 22:30 Волеренга 2:0 Одд
3 тур
24 июня, среда 21:30 Одд 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
24 тур
5 октября, суббота 19:00 Одд 1:1 Волеренга
5 тур
29 апреля, понедельник 20:00 Волеренга 1:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
23 тур
22 сентября, суббота 19:00 Одд 3:2 Волеренга
2 тур
18 марта, воскресенье 22:00 Волеренга 2:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
29 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 2:0 Одд
6 тур
30 апреля, воскресенье 21:00 Одд 2:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
22 тур
28 августа, воскресенье 21:00 Одд 1:2 Волеренга
14 тур
3 июля, воскресенье 16:30 Волеренга 0:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
29 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 2:2 Одд
15 тур
5 июля, воскресенье 19:00 Одд 1:2 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
24 октября, пятница 21:00 Волеренга 1:2 Одд
14 тур
7 июля, понедельник 21:00 Одд 2:2 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 