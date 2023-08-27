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Сарпсборг 08 - Тромсе

27.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 20 тур Сарпсборг 08 - Тромсе
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
9 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Тромсе Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2022
27 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Сарпсборг 08 1:1 Тромсе
4 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 2:5 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2021
29 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Тромсе
6 тур
30 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 0:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 3:2 Тромсе
14 тур
5 июля, пятница 20:00 Тромсе 2:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
30 тур
24 ноября, суббота 20:00 Тромсе 0:2 Сарпсборг 08
14 тур
24 июня, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:3 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Тромсе 5:0 Сарпсборг 08
8 тур
13 мая, суббота 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:2 Тромсе
13 тур
28 мая, суббота 16:30 Тромсе 1:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
24 октября, суббота 16:30 Сарпсборг 08 1:0 Тромсе
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Тромсе 0:1 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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