Сарпсборг 08 - Тромсе

|9 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Тромсе
|Сарпсборг 08
|9 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Тромсе
|Сарпсборг 08
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|18:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Тромсе
|4 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|2:5
|Сарпсборг 08
|29 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Тромсе
|6 тур
|30 мая, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|0:2
|Сарпсборг 08
|27 тур
|3 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|3:2
|Тромсе
|14 тур
|5 июля, пятница
|20:00
|Тромсе
|2:0
|Сарпсборг 08
|30 тур
|24 ноября, суббота
|20:00
|Тромсе
|0:2
|Сарпсборг 08
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:3
|Тромсе
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|5:0
|Сарпсборг 08
|8 тур
|13 мая, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Тромсе
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Тромсе
|13 тур
|28 мая, суббота
|16:30
|Тромсе
|1:2
|Сарпсборг 08
|28 тур
|24 октября, суббота
|16:30
|Сарпсборг 08
|1:0
|Тромсе
|1 тур
|6 апреля, понедельник
|19:00
|Тромсе
|0:1
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0