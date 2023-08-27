Сандефьорд - Хаугесунд

|10 тур
|11 июня, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|Сандефьорд
|10 тур
|11 июня, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|Сандефьорд
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|2:2
|Хаугесунд
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:3
|Сандефьорд
|28 тур
|28 ноября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:2
|Сандефьорд
|1 тур
|21 июля, среда
|20:00
|Сандефьорд
|1:1
|Хаугесунд
|25 тур
|22 ноября, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|3:2
|Сандефьорд
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Хаугесунд
|16 тур
|8 июля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|4:2
|Сандефьорд
|13 тур
|10 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:2
|Хаугесунд
|25 тур
|15 октября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:0
|Сандефьорд
|8 тур
|13 мая, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:0
|Хаугесунд
|25 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Хаугесунд
|6 тур
|3 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Сандефьорд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0