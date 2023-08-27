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Сандефьорд - Хаугесунд

27.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 20 тур Сандефьорд - Хаугесунд
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
10 тур
11 июня, воскресенье 18:00 Хаугесунд Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2022
30 тур
13 ноября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:2 Хаугесунд
1 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:3 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2021
28 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:2 Сандефьорд
1 тур
21 июля, среда 20:00 Сандефьорд 1:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2020
25 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Хаугесунд 3:2 Сандефьорд
4 тур
28 июня, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 4:2 Сандефьорд
13 тур
10 июня, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:0 Сандефьорд
8 тур
13 мая, суббота 19:00 Сандефьорд 2:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:1 Хаугесунд
6 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Сандефьорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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