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Русенборг - Олесунн

27.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 20 тур Русенборг - Олесунн
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
12 тур
2 июля, воскресенье 18:00 Олесунн Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2022
19 тур
21 августа, воскресенье 21:00 Русенборг 2:1 Олесунн
14 тур
17 июля, воскресенье 21:00 Олесунн 0:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2020
19 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Олесунн 1:2 Русенборг
14 тур
16 августа, воскресенье 21:30 Русенборг 3:2 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2017
28 тур
5 ноября, воскресенье 22:00 Олесунн 2:1 Русенборг
5 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Русенборг 0:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2016
16 тур
16 июля, суббота 19:00 Олесунн 1:1 Русенборг
4 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Олесунн 0:1 Русенборг
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Русенборг 5:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 22:00 Русенборг 3:0 Олесунн
2 тур
5 апреля, суббота 20:00 Олесунн 1:1 Русенборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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