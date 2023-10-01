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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Викинг
Мольде - Викинг: обзор матча 01 октября 2023
Мольде
01.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
4 : 0
Завершен
Викинг
10'
М. Эйкрем
21'
К. Эриксен
60'
М. Гредем
63'
М. Эйкрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Викинг
Замена
Н. Эдегор
️️️️
М. Андре Кааса
80'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Гредем
80'
Замена
К. Каппис
️️️️
К. Хауген
80'
71'
Замена
J. Urbančič
️️️️
Я. де Ланлай
71'
Замена
С. Аукленд
️️️️
П. Язбек
71'
Замена
S. Adegbenro
️️️️
С. Свендсен
Замена
Э. Китолано
️️️️
М. Эйкрем
64'
ГОЛ! 4:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
К. Эриксен
63'
ГОЛ! 3:0!
М. Гредем
Пас отдал
Э. Брейвик
60'
Желтая карточка
М. Фьортофт Левик
53'
51'
Желтая карточка
П. Язбек
46'
Желтая карточка
З. Трипич
46'
Замена
Х. Танген
️️️️
Д. Белл
Желтая карточка
А. Хагельскьер
44'
Замена
Э. Брейвик
️️️️
В. Бериша
34'
30'
Замена
С. Лангас
️️️️
Д. Брекало
ГОЛ! 2:0!
К. Эриксен
Пас отдал
К. Хауген
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Эйкрем
Пас отдал
К. Хауген
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
23
Магнус Эйкрем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
25
Casper Öyvann
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
10
Златко Трипич
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
29
Густав Нихейм
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
6
Сондре Лангас
ЦП
32
Kasper Saetherbo
ЦП
45
Henrik Stakkeland
ЦП
27
Харальд Танген
АП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
4-1-3-2
28
Карлстрем
28
Хауген
45
Хагельскьер
6
Эллингсен
8
Левик
15
Кааса
28
Гредем
16
Эриксен
23
Эйкрем
14
Бериша
25
3-1-4-2
1
Гуннарссон
4
Брекало
44
Диоп
20
Паттинама
8
Белл
11
де Ланлай
7
Сольбаккен
8
Язбек
10
Трипич
15
Салвесен
7
Свендсен
14
Бериша
10
Брейвик
10
Брейвик
14
Бериша
28
Хауген
12
Каппис
12
Каппис
28
Хауген
15
Кааса
6
Эдегор
6
Эдегор
15
Кааса
23
Эйкрем
17
Китолано
17
Китолано
23
Эйкрем
28
Гредем
5
Хестад
5
Хестад
28
Гредем
11
де Ланлай
3
3
11
де Ланлай
4
Брекало
6
Лангас
6
Лангас
4
Брекало
8
Белл
27
Танген
27
Танген
8
Белл
7
Свендсен
24
24
7
Свендсен
8
Язбек
8
Аукленд
8
Аукленд
8
Язбек
Остались в запасе
Мольде
Викинг
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
32
Kasper Saetherbo
ЦП
45
Henrik Stakkeland
ЦП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
29
Густав Нихейм
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
41
Jone Berg
ЦЗ
32
Kasper Saetherbo
ЦП
45
Henrik Stakkeland
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Мольде - Викинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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