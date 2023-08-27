Мольде - Викинг

|9 тур
|4 июня, воскресенье
|20:15
|Викинг
|Мольде
|20 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|2:2
|Викинг
|15 тур
|15 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|3:2
|Мольде
|22 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:3
|Мольде
|15 тур
|2 июля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:2
|Викинг
|24 тур
|17 сентября, суббота
|19:00
|Викинг
|1:0
|Мольде
|14 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|0:1
|Викинг
|29 тур
|1 ноября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|4:1
|Викинг
|6 тур
|4 мая, понедельник
|20:00
|Викинг
|2:1
|Мольде
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0