Буде-Глимт - Стремсгодсет

|11 тур
|25 июня, воскресенье
|20:15
|Стремсгодсет
|Буде-Глимт
|11 тур
|25 июня, воскресенье
|20:15
|Стремсгодсет
|Буде-Глимт
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|2:4
|Буде-Глимт
|8 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Стремсгодсет
|23 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Буде-Глимт
|14 тур
|16 июня, среда
|19:00
|Буде-Глимт
|7:2
|Стремсгодсет
|25 тур
|22 ноября, воскресенье
|22:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Буде-Глимт
|12 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:2
|Стремсгодсет
|16 тур
|5 августа, понедельник
|20:00
|Стремсгодсет
|1:3
|Буде-Глимт
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:0
|Стремсгодсет
|17 тур
|5 августа, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|4:0
|Буде-Глимт
|8 тур
|6 мая, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Стремсгодсет
|26 тур
|30 сентября, пятница
|20:00
|Буде-Глимт
|4:2
|Стремсгодсет
|7 тур
|23 апреля, суббота
|16:30
|Стремсгодсет
|2:0
|Буде-Глимт
|25 тур
|26 сентября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Буде-Глимт
|7 тур
|10 мая, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:5
|Стремсгодсет
|24 тур
|20 сентября, суббота
|17:30
|Буде-Глимт
|0:4
|Стремсгодсет
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Буде-Глимт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0