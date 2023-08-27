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Буде-Глимт - Стремсгодсет

27.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 20 тур Буде-Глимт - Стремсгодсет
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
11 тур
25 июня, воскресенье 20:15 Стремсгодсет Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2022
30 тур
13 ноября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:4 Буде-Глимт
8 тур
25 мая, среда 19:00 Буде-Глимт 2:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2021
23 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Стремсгодсет 1:1 Буде-Глимт
14 тур
16 июня, среда 19:00 Буде-Глимт 7:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2020
25 тур
22 ноября, воскресенье 22:00 Стремсгодсет 1:2 Буде-Глимт
12 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
16 тур
5 августа, понедельник 20:00 Стремсгодсет 1:3 Буде-Глимт
11 тур
16 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
17 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 4:0 Буде-Глимт
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
30 сентября, пятница 20:00 Буде-Глимт 4:2 Стремсгодсет
7 тур
23 апреля, суббота 16:30 Стремсгодсет 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
26 сентября, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:1 Буде-Глимт
7 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:5 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
20 сентября, суббота 17:30 Буде-Глимт 0:4 Стремсгодсет
7 тур
4 мая, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:0 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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