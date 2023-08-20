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Викинг - Стабек

20.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 19 тур Викинг - Стабек
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
14 тур
16 июля, воскресенье 18:00 Стабек Викинг
Норвегия. Элитсериен 2021
18 тур
11 сентября, суббота 19:00 Стабек 1:3 Викинг
10 тур
30 июня, среда 19:00 Викинг 3:3 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2020
23 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Стабек 1:1 Викинг
14 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Викинг 3:3 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
24 тур
6 октября, воскресенье 19:00 Стабек 0:0 Викинг
8 тур
16 мая, четверг 19:00 Викинг 3:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Викинг 2:0 Стабек
10 тур
22 мая, понедельник 20:00 Стабек 1:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
20 тур
14 августа, воскресенье 21:00 Викинг 2:2 Стабек
10 тур
12 мая, четверг 20:00 Стабек 1:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
25 октября, воскресенье 22:00 Викинг 2:1 Стабек
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 1:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
19 октября, воскресенье 20:00 Стабек 1:1 Викинг
13 тур
12 июня, четверг 22:05 Викинг 4:1 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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