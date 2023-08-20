Тромсе - Сандефьорд

|2 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|Тромсе
|2 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|Тромсе
|16 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Тромсе
|3:0
|Сандефьорд
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|2:2
|Тромсе
|16 тур
|22 августа, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:1
|Тромсе
|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Тромсе
|1:3
|Сандефьорд
|18 тур
|10 августа, пятница
|20:00
|Сандефьорд
|1:0
|Тромсе
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|4:1
|Сандефьорд
|17 тур
|16 июля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|3:0
|Тромсе
|14 тур
|25 июня, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:1
|Сандефьорд
|20 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:1
|Сандефьорд
|15 тур
|5 июля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:1
|Тромсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0