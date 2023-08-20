Стремсгодсет - Лиллестрем

|1 тур
|10 апреля, понедельник
|18:00
|Лиллестрем
|Стремсгодсет
|1 тур
|10 апреля, понедельник
|18:00
|Лиллестрем
|Стремсгодсет
|22 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|2:1
|Стремсгодсет
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Лиллестрем
|28 тур
|27 ноября, суббота
|20:00
|Лиллестрем
|4:1
|Стремсгодсет
|3 тур
|16 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Лиллестрем
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Лиллестрем
|15 тур
|14 июля, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:1
|Стремсгодсет
|29 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:2
|Лиллестрем
|15 тур
|2 июля, понедельник
|19:00
|Лиллестрем
|1:1
|Стремсгодсет
|19 тур
|13 августа, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Лиллестрем
|15 тур
|1 июля, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|2:0
|Стремсгодсет
|17 тур
|24 июля, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:0
|Стремсгодсет
|9 тур
|7 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Лиллестрем
|16 тур
|12 июля, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|1:2
|Стремсгодсет
|11 тур
|31 мая, воскресенье
|16:30
|Стремсгодсет
|2:0
|Лиллестрем
|27 тур
|19 октября, воскресенье
|17:30
|Стремсгодсет
|2:1
|Лиллестрем
|13 тур
|12 июня, четверг
|21:00
|Лиллестрем
|3:0
|Стремсгодсет
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0