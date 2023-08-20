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Стремсгодсет - Лиллестрем

20.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 19 тур Стремсгодсет - Лиллестрем
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
1 тур
10 апреля, понедельник 18:00 Лиллестрем Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2022
22 тур
10 сентября, суббота 19:00 Лиллестрем 2:1 Стремсгодсет
11 тур
26 июня, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2021
28 тур
27 ноября, суббота 20:00 Лиллестрем 4:1 Стремсгодсет
3 тур
16 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:1 Лиллестрем
15 тур
14 июля, воскресенье 21:00 Лиллестрем 2:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:2 Лиллестрем
15 тур
2 июля, понедельник 19:00 Лиллестрем 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
13 августа, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 3:1 Лиллестрем
15 тур
1 июля, суббота 19:00 Лиллестрем 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
17 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Лиллестрем 2:0 Стремсгодсет
9 тур
7 мая, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
12 июля, воскресенье 21:00 Лиллестрем 1:2 Стремсгодсет
11 тур
31 мая, воскресенье 16:30 Стремсгодсет 2:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2014
27 тур
19 октября, воскресенье 17:30 Стремсгодсет 2:1 Лиллестрем
13 тур
12 июня, четверг 21:00 Лиллестрем 3:0 Стремсгодсет
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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