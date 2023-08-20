Одд - Сарпсборг 08

|3 тур
|23 апреля, воскресенье
|18:00
|Сарпсборг 08
|Одд
|3 тур
|23 апреля, воскресенье
|18:00
|Сарпсборг 08
|Одд
|19 тур
|20 августа, суббота
|19:00
|Одд
|1:0
|Сарпсборг 08
|5 тур
|7 мая, суббота
|17:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Одд
|27 тур
|21 ноября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Одд
|4 тур
|24 мая, понедельник
|16:00
|Одд
|1:1
|Сарпсборг 08
|23 тур
|31 октября, суббота
|20:00
|Одд
|1:1
|Сарпсборг 08
|9 тур
|19 июля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:0
|Одд
|22 тур
|22 сентября, воскресенье
|19:00
|Одд
|3:0
|Сарпсборг 08
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:0
|Одд
|22 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Одд
|6 тур
|23 апреля, понедельник
|20:00
|Одд
|3:1
|Сарпсборг 08
|23 тур
|25 сентября, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Одд
|15 тур
|2 июля, воскресенье
|19:00
|Одд
|0:0
|Сарпсборг 08
|20 тур
|14 августа, воскресенье
|19:00
|Одд
|0:0
|Сарпсборг 08
|12 тур
|20 мая, пятница
|20:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Одд
|25 тур
|27 сентября, воскресенье
|16:30
|Одд
|1:1
|Сарпсборг 08
|5 тур
|29 апреля, среда
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:0
|Одд
|22 тур
|30 августа, суббота
|17:30
|Сарпсборг 08
|2:2
|Одд
|6 тур
|1 мая, четверг
|20:00
|Одд
|2:0
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0