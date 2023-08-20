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Одд - Сарпсборг 08

20.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 19 тур Одд - Сарпсборг 08
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
3 тур
23 апреля, воскресенье 18:00 Сарпсборг 08 Одд
Норвегия. Элитсериен 2022
19 тур
20 августа, суббота 19:00 Одд 1:0 Сарпсборг 08
5 тур
7 мая, суббота 17:00 Сарпсборг 08 1:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2021
27 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Одд
4 тур
24 мая, понедельник 16:00 Одд 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
23 тур
31 октября, суббота 20:00 Одд 1:1 Сарпсборг 08
9 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
22 тур
22 сентября, воскресенье 19:00 Одд 3:0 Сарпсборг 08
11 тур
16 июня, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
22 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:2 Одд
6 тур
23 апреля, понедельник 20:00 Одд 3:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
23 тур
25 сентября, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 2:1 Одд
15 тур
2 июля, воскресенье 19:00 Одд 0:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
20 тур
14 августа, воскресенье 19:00 Одд 0:0 Сарпсборг 08
12 тур
20 мая, пятница 20:00 Сарпсборг 08 0:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
27 сентября, воскресенье 16:30 Одд 1:1 Сарпсборг 08
5 тур
29 апреля, среда 20:00 Сарпсборг 08 2:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2014
22 тур
30 августа, суббота 17:30 Сарпсборг 08 2:2 Одд
6 тур
1 мая, четверг 20:00 Одд 2:0 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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