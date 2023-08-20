Мольде - Волеренга

|14 тур
|15 июля, суббота
|19:00
|Волеренга
|Мольде
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:2
|Мольде
|1 тур
|2 апреля, суббота
|19:00
|Мольде
|1:0
|Волеренга
|19 тур
|19 сентября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:1
|Мольде
|5 тур
|27 мая, четверг
|21:00
|Мольде
|2:3
|Волеренга
|18 тур
|19 сентября, суббота
|19:00
|Волеренга
|2:1
|Мольде
|11 тур
|29 июля, среда
|21:30
|Мольде
|4:1
|Волеренга
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Волеренга
|2:4
|Мольде
|15 тур
|10 апреля, среда
|19:30
|Мольде
|4:1
|Волеренга
|16 тур
|8 июля, воскресенье
|21:00
|Мольде
|5:1
|Волеренга
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|0:0
|Мольде
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|22:00
|Волеренга
|1:2
|Мольде
|4 тур
|17 апреля, понедельник
|19:00
|Мольде
|4:0
|Волеренга
|18 тур
|1 августа, понедельник
|20:00
|Волеренга
|3:0
|Мольде
|6 тур
|21 апреля, четверг
|20:00
|Мольде
|4:0
|Волеренга
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|16:30
|Волеренга
|0:1
|Мольде
|13 тур
|20 июня, суббота
|19:00
|Мольде
|0:0
|Волеренга
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0