Хаугесунд - Буде-Глимт

|14 тур
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Хаугесунд
|14 тур
|16 июля, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Хаугесунд
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Хаугесунд
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:4
|Буде-Глимт
|26 тур
|7 ноября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:2
|Буде-Глимт
|5 тур
|27 мая, четверг
|19:00
|Буде-Глимт
|2:0
|Хаугесунд
|29 тур
|9 декабря, среда
|20:00
|Хаугесунд
|0:4
|Буде-Глимт
|2 тур
|21 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|6:1
|Хаугесунд
|27 тур
|3 ноября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|2:2
|Хаугесунд
|7 тур
|12 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Буде-Глимт
|24 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:0
|Буде-Глимт
|3 тур
|2 апреля, понедельник
|19:00
|Буде-Глимт
|0:3
|Хаугесунд
|28 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Буде-Глимт
|6 тур
|20 апреля, среда
|20:00
|Буде-Глимт
|3:4
|Хаугесунд
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:4
|Буде-Глимт
|5 тур
|30 апреля, четверг
|19:00
|Буде-Глимт
|1:2
|Хаугесунд
|21 тур
|24 августа, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|1:2
|Буде-Глимт
|8 тур
|10 мая, суббота
|17:30
|Буде-Глимт
|2:1
|Хаугесунд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0