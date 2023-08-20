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Хаугесунд - Буде-Глимт

20.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 19 тур Хаугесунд - Буде-Глимт
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
14 тур
16 июля, воскресенье 18:00 Буде-Глимт Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2022
23 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 1:1 Хаугесунд
7 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:4 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2021
26 тур
7 ноября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:2 Буде-Глимт
5 тур
27 мая, четверг 19:00 Буде-Глимт 2:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2020
29 тур
9 декабря, среда 20:00 Хаугесунд 0:4 Буде-Глимт
2 тур
21 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 6:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2019
27 тур
3 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 2:2 Хаугесунд
7 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:1 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:0 Буде-Глимт
3 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Буде-Глимт 0:3 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
23 октября, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:1 Буде-Глимт
6 тур
20 апреля, среда 20:00 Буде-Глимт 3:4 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:4 Буде-Глимт
5 тур
30 апреля, четверг 19:00 Буде-Глимт 1:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2014
21 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Хаугесунд 1:2 Буде-Глимт
8 тур
10 мая, суббота 17:30 Буде-Глимт 2:1 Хаугесунд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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