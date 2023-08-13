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Сарпсборг 08 - Стремсгодсет

13.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 18 тур Сарпсборг 08 - Стремсгодсет
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
13 тур
9 июля, воскресенье 18:00 Стремсгодсет Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2022
17 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:1 Сарпсборг 08
10 тур
18 июня, суббота 17:00 Сарпсборг 08 5:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2021
20 тур
25 сентября, суббота 19:00 Стремсгодсет 5:0 Сарпсборг 08
15 тур
14 августа, суббота 21:00 Сарпсборг 08 1:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2020
19 тур
26 сентября, суббота 21:30 Стремсгодсет 0:0 Сарпсборг 08
3 тур
25 июня, четверг 19:00 Сарпсборг 08 2:3 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
19 тур
25 августа, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 2:1 Сарпсборг 08
13 тур
1 июля, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 2:2 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Стремсгодсет
9 тур
13 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
20 тур
21 августа, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 0:0 Стремсгодсет
7 тур
7 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 16:30 Сарпсборг 08 1:0 Стремсгодсет
11 тур
16 мая, понедельник 21:00 Стремсгодсет 4:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
3 октября, суббота 16:30 Сарпсборг 08 1:6 Стремсгодсет
6 тур
2 мая, суббота 19:00 Стремсгодсет 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2014
26 тур
5 октября, воскресенье 17:30 Сарпсборг 08 0:0 Стремсгодсет
9 тур
16 мая, пятница 22:05 Стремсгодсет 4:1 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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