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Русенборг - Бранн

03.05.2023, Среда, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 18 тур Русенборг - Бранн
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
26 тур
6 ноября, суббота 20:00 Бранн 2:2 Русенборг
14 тур
20 мая, четверг 21:30 Русенборг 3:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2020
25 тур
24 ноября, вторник 21:00 Русенборг 2:3 Бранн
4 тур
28 июня, воскресенье 21:30 Бранн 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
28 сентября, суббота 21:00 Русенборг 0:0 Бранн
10 тур
26 мая, воскресенье 21:00 Бранн 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 22:00 Бранн 1:2 Русенборг
12 тур
27 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 21:00 Бранн 0:3 Русенборг
7 тур
7 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 2:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Бранн 1:1 Русенборг
5 тур
16 апреля, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
20 тур
17 августа, воскресенье 20:00 Бранн 3:1 Русенборг
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Русенборг 5:2 Бранн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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