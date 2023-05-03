Русенборг - Бранн

|26 тур
|6 ноября, суббота
|20:00
|Бранн
|2:2
|Русенборг
|14 тур
|20 мая, четверг
|21:30
|Русенборг
|3:2
|Бранн
|25 тур
|24 ноября, вторник
|21:00
|Русенборг
|2:3
|Бранн
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|21:30
|Бранн
|1:2
|Русенборг
|23 тур
|28 сентября, суббота
|21:00
|Русенборг
|0:0
|Бранн
|10 тур
|26 мая, воскресенье
|21:00
|Бранн
|0:1
|Русенборг
|27 тур
|28 октября, воскресенье
|22:00
|Бранн
|1:2
|Русенборг
|12 тур
|27 мая, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|1:2
|Бранн
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|21:00
|Бранн
|0:3
|Русенборг
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|2:1
|Бранн
|21 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Бранн
|1:1
|Русенборг
|5 тур
|16 апреля, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Бранн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0