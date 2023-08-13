Лиллестрем - Викинг

|2 тур
|15 апреля, суббота
|19:00
|Викинг
|Лиллестрем
|2 тур
|15 апреля, суббота
|19:00
|Викинг
|Лиллестрем
|25 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Викинг
|0:3
|Лиллестрем
|13 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:1
|Викинг
|23 тур
|23 октября, суббота
|17:00
|Викинг
|5:1
|Лиллестрем
|4 тур
|24 мая, понедельник
|19:00
|Лиллестрем
|1:3
|Викинг
|27 тур
|3 ноября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|3:0
|Лиллестрем
|11 тур
|16 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Викинг
|18 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:2
|Лиллестрем
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:0
|Викинг
|22 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Викинг
|2:2
|Лиллестрем
|12 тур
|22 мая, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|1:2
|Викинг
|26 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:0
|Лиллестрем
|12 тур
|7 июня, воскресенье
|21:00
|Лиллестрем
|2:1
|Викинг
|16 тур
|20 июля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|0:0
|Лиллестрем
|3 тур
|12 апреля, суббота
|17:30
|Лиллестрем
|0:1
|Викинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0