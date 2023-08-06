Тромсе - Лиллестрем

|12 тур
|2 июля, воскресенье
|18:00
|Лиллестрем
|Тромсе
|12 тур
|2 июля, воскресенье
|18:00
|Лиллестрем
|Тромсе
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:1
|Тромсе
|9 тур
|29 мая, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|2:2
|Лиллестрем
|20 тур
|25 сентября, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|1:2
|Тромсе
|8 тур
|20 июня, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:2
|Лиллестрем
|18 тур
|18 августа, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:1
|Лиллестрем
|13 тур
|30 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|4:0
|Тромсе
|23 тур
|24 сентября, понедельник
|20:00
|Лиллестрем
|1:0
|Тромсе
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:2
|Лиллестрем
|24 тур
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|2:1
|Лиллестрем
|11 тур
|28 мая, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|4:1
|Тромсе
|24 тур
|17 сентября, суббота
|16:30
|Тромсе
|2:1
|Лиллестрем
|14 тур
|1 июля, пятница
|20:00
|Лиллестрем
|2:4
|Тромсе
|21 тур
|21 августа, пятница
|20:00
|Лиллестрем
|1:0
|Тромсе
|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:1
|Лиллестрем
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0