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Одд - Стабек

06.08.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 17 тур Одд - Стабек
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
1 тур
10 апреля, понедельник 18:00 Стабек Одд
Норвегия. Элитсериен 2021
30 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Одд 3:1 Стабек
3 тур
19 мая, среда 21:00 Стабек 2:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
20 сентября, воскресенье 21:30 Одд 2:0 Стабек
13 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Стабек 0:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Стабек 0:0 Одд
10 тур
10 июля, среда 20:00 Одд 2:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Одд 0:3 Стабек
11 тур
21 мая, понедельник 19:00 Стабек 2:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
28 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Одд 0:5 Стабек
3 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 2:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Одд 0:1 Стабек
8 тур
1 мая, воскресенье 21:00 Стабек 1:2 Одд
Норвегия. Элитсериен 2015
22 тур
30 августа, воскресенье 16:30 Стабек 1:2 Одд
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Одд 2:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
20 тур
17 августа, воскресенье 17:30 Стабек 1:3 Одд
4 тур
21 апреля, понедельник 20:00 Одд 2:1 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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