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Мольде - Олесунн

03.05.2023, Среда, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 17 тур Мольде - Олесунн
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
23 тур
18 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 3:0 Олесунн
6 тур
16 мая, понедельник 19:00 Олесунн 0:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2020
28 тур
6 декабря, воскресенье 21:00 Мольде 2:1 Олесунн
1 тур
16 июня, вторник 19:00 Олесунн 1:4 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
16 тур
8 июля, суббота 19:00 Олесунн 0:3 Мольде
7 тур
6 мая, суббота 19:00 Мольде 0:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2016
20 тур
14 августа, воскресенье 16:30 Олесунн 0:2 Мольде
8 тур
30 апреля, суббота 19:00 Мольде 1:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
25 октября, воскресенье 17:30 Олесунн 1:2 Мольде
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Мольде 5:1 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2014
21 тур
24 августа, воскресенье 21:00 Мольде 5:0 Олесунн
15 тур
11 июля, пятница 21:00 Олесунн 0:1 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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