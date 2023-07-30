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Стабек - Мольде

30.07.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 16 тур Стабек - Мольде
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
4 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 Мольде Стабек
Норвегия. Элитсериен 2021
23 тур
23 октября, суббота 19:00 Стабек 0:3 Мольде
8 тур
20 июня, воскресенье 19:00 Мольде 2:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2020
25 тур
21 ноября, суббота 18:00 Стабек 0:3 Мольде
4 тур
28 июня, воскресенье 19:00 Мольде 4:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2019
22 тур
23 сентября, понедельник 20:00 Стабек 1:2 Мольде
2 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Мольде 3:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2018
19 тур
19 августа, воскресенье 19:00 Стабек 3:1 Мольде
14 тур
23 июня, суббота 19:00 Мольде 3:0 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
20 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Стабек 3:2 Мольде
11 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Мольде 3:0 Стабек
2 тур
20 марта, воскресенье 22:00 Стабек 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
27 сентября, воскресенье 21:00 Стабек 1:0 Мольде
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Мольде 3:3 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
19 тур
10 августа, воскресенье 17:30 Мольде 2:2 Стабек
3 тур
13 апреля, воскресенье 17:30 Стабек 0:2 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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