Стабек - Мольде

|4 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:00
|Мольде
|Стабек
|23 тур
|23 октября, суббота
|19:00
|Стабек
|0:3
|Мольде
|8 тур
|20 июня, воскресенье
|19:00
|Мольде
|2:1
|Стабек
|25 тур
|21 ноября, суббота
|18:00
|Стабек
|0:3
|Мольде
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|19:00
|Мольде
|4:1
|Стабек
|22 тур
|23 сентября, понедельник
|20:00
|Стабек
|1:2
|Мольде
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:0
|Стабек
|19 тур
|19 августа, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:1
|Мольде
|14 тур
|23 июня, суббота
|19:00
|Мольде
|3:0
|Стабек
|20 тур
|20 августа, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:2
|Мольде
|11 тур
|28 мая, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Стабек
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|3:0
|Стабек
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|22:00
|Стабек
|1:2
|Мольде
|25 тур
|27 сентября, воскресенье
|21:00
|Стабек
|1:0
|Мольде
|9 тур
|16 мая, суббота
|19:00
|Мольде
|3:3
|Стабек
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0