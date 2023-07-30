Сарпсборг 08 - Хаугесунд

|4 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|Сарпсборг 08
|4 тур
|30 апреля, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|Сарпсборг 08
|25 тур
|8 октября, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|4:0
|Хаугесунд
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|3:1
|Сарпсборг 08
|21 тур
|12 сентября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Сарпсборг 08
|3 тур
|16 мая, воскресенье
|16:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Хаугесунд
|21 тур
|18 октября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:0
|Сарпсборг 08
|11 тур
|29 июля, среда
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Хаугесунд
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Хаугесунд
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|27 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Хаугесунд
|4 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|18 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Хаугесунд
|11 тур
|28 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Сарпсборг 08
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|16:30
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Хаугесунд
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:1
|Сарпсборг 08
|7 тур
|10 мая, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|3:0
|Хаугесунд
|18 тур
|3 августа, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|0:2
|Хаугесунд
|13 тур
|12 июня, четверг
|22:05
|Хаугесунд
|4:0
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0