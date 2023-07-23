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Стремсгодсет - Русенборг

23.07.2023, Воскресенье, 20:15 мск Норвегия. Элитсериен, 15 тур Стремсгодсет - Русенборг
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Матч начнется в 20:15 мск
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Матч начнется в 20:15 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
26 тур
15 октября, суббота 19:00 Русенборг 3:0 Стремсгодсет
5 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
30 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Русенборг 2:2 Стремсгодсет
7 тур
13 июня, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2020
17 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:3 Русенборг
7 тур
11 июля, суббота 21:30 Русенборг 3:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
27 тур
1 ноября, пятница 21:00 Стремсгодсет 3:3 Русенборг
4 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Русенборг 0:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
20 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 4:3 Стремсгодсет
7 тур
29 апреля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
21 тур
10 сентября, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 0:2 Русенборг
12 тур
4 июня, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:0 Русенборг
2 тур
19 марта, суббота 20:00 Русенборг 1:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2015
28 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 3:3 Русенборг
3 тур
18 апреля, суббота 19:00 Русенборг 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
30 тур
9 ноября, воскресенье 20:00 Русенборг 4:1 Стремсгодсет
11 тур
24 мая, суббота 20:00 Стремсгодсет 1:1 Русенборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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