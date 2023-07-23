Стремсгодсет - Русенборг

|26 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Стремсгодсет
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Русенборг
|26 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Стремсгодсет
|5 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Русенборг
|30 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:2
|Стремсгодсет
|7 тур
|13 июня, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|2:1
|Русенборг
|17 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:3
|Русенборг
|7 тур
|11 июля, суббота
|21:30
|Русенборг
|3:0
|Стремсгодсет
|27 тур
|1 ноября, пятница
|21:00
|Стремсгодсет
|3:3
|Русенборг
|4 тур
|22 апреля, понедельник
|19:00
|Русенборг
|0:0
|Стремсгодсет
|20 тур
|26 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:3
|Стремсгодсет
|7 тур
|29 апреля, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|0:1
|Русенборг
|21 тур
|10 сентября, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|0:2
|Русенборг
|12 тур
|4 июня, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Стремсгодсет
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:0
|Русенборг
|2 тур
|19 марта, суббота
|20:00
|Русенборг
|1:0
|Стремсгодсет
|28 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|3:3
|Русенборг
|3 тур
|18 апреля, суббота
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Стремсгодсет
|30 тур
|9 ноября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|4:1
|Стремсгодсет
|11 тур
|24 мая, суббота
|20:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0