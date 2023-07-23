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Тромсе - Бранн

23.07.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 15 тур Тромсе - Бранн
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
22 тур
19 сентября, воскресенье 21:00 Тромсе 1:1 Бранн
12 тур
10 июля, суббота 21:00 Бранн 1:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2019
19 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Бранн 2:3 Тромсе
5 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
1 октября, понедельник 20:00 Тромсе 2:1 Бранн
8 тур
6 мая, воскресенье 21:00 Бранн 3:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Бранн 2:2 Тромсе
1 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
25 сентября, воскресенье 21:00 Бранн 1:0 Тромсе
8 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 1:0 Бранн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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