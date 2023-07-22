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Мольде - Сарпсборг 08

22.07.2023, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 15 тур Мольде - Сарпсборг 08
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
20 тур
28 августа, воскресенье 19:00 Мольде 4:1 Сарпсборг 08
8 тур
26 мая, четверг 21:00 Сарпсборг 08 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2021
11 тур
4 июля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:0 Мольде
16 тур
16 июня, среда 19:00 Мольде 4:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
30 тур
19 декабря, суббота 17:30 Мольде 5:0 Сарпсборг 08
14 тур
15 августа, суббота 17:00 Сарпсборг 08 2:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2019
1 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2018
26 тур
20 октября, суббота 16:30 Мольде 2:2 Сарпсборг 08
8 тур
7 мая, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 2:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
30 тур
26 ноября, воскресенье 20:00 Мольде 2:2 Сарпсборг 08
12 тур
4 июня, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
17 тур
23 июля, суббота 19:00 Мольде 0:1 Сарпсборг 08
7 тур
24 апреля, воскресенье 16:30 Сарпсборг 08 4:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
15 августа, суббота 16:30 Мольде 0:0 Сарпсборг 08
15 тур
3 июля, пятница 20:00 Сарпсборг 08 1:4 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2014
20 тур
17 августа, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 0:2 Мольде
4 тур
21 апреля, понедельник 20:00 Мольде 5:1 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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