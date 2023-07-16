Бранн - Стремсгодсет

|16 тур
|21 августа, суббота
|21:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Бранн
|6 тур
|30 мая, воскресенье
|19:00
|Бранн
|3:0
|Стремсгодсет
|16 тур
|21 августа, суббота
|21:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Бранн
|6 тур
|30 мая, воскресенье
|19:00
|Бранн
|3:0
|Стремсгодсет
|16 тур
|29 августа, суббота
|21:30
|Бранн
|1:1
|Стремсгодсет
|11 тур
|29 июля, среда
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Бранн
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|6:0
|Бранн
|2 тур
|7 апреля, воскресенье
|21:00
|Бранн
|1:1
|Стремсгодсет
|28 тур
|4 ноября, воскресенье
|22:00
|Бранн
|3:1
|Стремсгодсет
|3 тур
|2 апреля, понедельник
|19:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Бранн
|29 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:1
|Бранн
|2 тур
|6 апреля, четверг
|20:00
|Бранн
|3:0
|Стремсгодсет
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Бранн
|1:0
|Стремсгодсет
|1 тур
|13 марта, воскресенье
|20:00
|Стремсгодсет
|2:2
|Бранн
|23 тур
|13 сентября, суббота
|20:00
|Стремсгодсет
|1:4
|Бранн
|15 тур
|12 июля, суббота
|21:00
|Бранн
|0:1
|Стремсгодсет
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0