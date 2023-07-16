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Бранн - Стремсгодсет

16.07.2023, Воскресенье, 20:15 мск Норвегия. Элитсериен, 14 тур Бранн - Стремсгодсет
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Матч начнется в 20:15 мск
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Матч начнется в 20:15 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
16 тур
21 августа, суббота 21:00 Стремсгодсет 3:1 Бранн
6 тур
30 мая, воскресенье 19:00 Бранн 3:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2020
16 тур
29 августа, суббота 21:30 Бранн 1:1 Стремсгодсет
11 тур
29 июля, среда 19:00 Стремсгодсет 3:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 6:0 Бранн
2 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Бранн 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
28 тур
4 ноября, воскресенье 22:00 Бранн 3:1 Стремсгодсет
3 тур
2 апреля, понедельник 19:00 Стремсгодсет 1:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2017
29 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:1 Бранн
2 тур
6 апреля, четверг 20:00 Бранн 3:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Бранн 1:0 Стремсгодсет
1 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Стремсгодсет 2:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
23 тур
13 сентября, суббота 20:00 Стремсгодсет 1:4 Бранн
15 тур
12 июля, суббота 21:00 Бранн 0:1 Стремсгодсет
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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