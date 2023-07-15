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Волеренга - Мольде

15.07.2023, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 14 тур Волеренга - Мольде
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
30 тур
13 ноября, воскресенье 19:00 Волеренга 1:2 Мольде
1 тур
2 апреля, суббота 19:00 Мольде 1:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2021
19 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Волеренга 1:1 Мольде
5 тур
27 мая, четверг 21:00 Мольде 2:3 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
19 сентября, суббота 19:00 Волеренга 2:1 Мольде
11 тур
29 июля, среда 21:30 Мольде 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 2:4 Мольде
15 тур
10 апреля, среда 19:30 Мольде 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 21:00 Мольде 5:1 Волеренга
6 тур
22 апреля, воскресенье 21:00 Волеренга 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 22:00 Волеренга 1:2 Мольде
4 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Мольде 4:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
18 тур
1 августа, понедельник 20:00 Волеренга 3:0 Мольде
6 тур
21 апреля, четверг 20:00 Мольде 4:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Волеренга 0:1 Мольде
13 тур
20 июня, суббота 19:00 Мольде 0:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
20 сентября, суббота 20:00 Волеренга 0:2 Мольде
1 тур
28 марта, пятница 22:00 Мольде 2:0 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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