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Тромсе - Волеренга

09.07.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 13 тур Тромсе - Волеренга
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
19 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Волеренга 1:0 Тромсе
12 тур
12 мая, четверг 20:00 Тромсе 1:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2021
27 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Волеренга 1:1 Тромсе
15 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 20:00 Тромсе 0:0 Волеренга
3 тур
14 апреля, воскресенье 21:00 Волеренга 4:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2018
19 тур
19 августа, воскресенье 21:00 Волеренга 3:0 Тромсе
11 тур
21 мая, понедельник 19:00 Тромсе 3:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
14 августа, понедельник 20:00 Волеренга 0:0 Тромсе
12 тур
3 июня, суббота 16:30 Тромсе 2:4 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
23 октября, воскресенье 16:30 Тромсе 0:3 Волеренга
5 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Волеренга 4:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2015
19 тур
7 августа, пятница 20:00 Волеренга 1:0 Тромсе
8 тур
12 мая, вторник 19:00 Тромсе 4:5 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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