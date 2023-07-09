Стремсгодсет - Сарпсборг 08

|17 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Сарпсборг 08
|10 тур
|18 июня, суббота
|17:00
|Сарпсборг 08
|5:1
|Стремсгодсет
|17 тур
|7 августа, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:1
|Сарпсборг 08
|10 тур
|18 июня, суббота
|17:00
|Сарпсборг 08
|5:1
|Стремсгодсет
|20 тур
|25 сентября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|5:0
|Сарпсборг 08
|15 тур
|14 августа, суббота
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Стремсгодсет
|19 тур
|26 сентября, суббота
|21:30
|Стремсгодсет
|0:0
|Сарпсборг 08
|3 тур
|25 июня, четверг
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:3
|Стремсгодсет
|19 тур
|25 августа, воскресенье
|21:00
|Стремсгодсет
|2:1
|Сарпсборг 08
|13 тур
|1 июля, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Стремсгодсет
|24 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Стремсгодсет
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:2
|Сарпсборг 08
|20 тур
|21 августа, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Стремсгодсет
|7 тур
|7 мая, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Сарпсборг 08
|21 тур
|21 августа, воскресенье
|16:30
|Сарпсборг 08
|1:0
|Стремсгодсет
|11 тур
|16 мая, понедельник
|21:00
|Стремсгодсет
|4:0
|Сарпсборг 08
|26 тур
|3 октября, суббота
|16:30
|Сарпсборг 08
|1:6
|Стремсгодсет
|6 тур
|2 мая, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Сарпсборг 08
|26 тур
|5 октября, воскресенье
|17:30
|Сарпсборг 08
|0:0
|Стремсгодсет
|9 тур
|16 мая, пятница
|22:05
|Стремсгодсет
|4:1
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0