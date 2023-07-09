Сандефьорд - Стабек

|20 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:3
|Стабек
|14 тур
|4 июля, воскресенье
|16:00
|Стабек
|0:2
|Сандефьорд
|20 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:3
|Стабек
|14 тур
|4 июля, воскресенье
|16:00
|Стабек
|0:2
|Сандефьорд
|24 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Сандефьорд
|0:0
|Стабек
|3 тур
|24 июня, среда
|19:00
|Стабек
|2:0
|Сандефьорд
|21 тур
|1 сентября, суббота
|19:00
|Стабек
|3:3
|Сандефьорд
|4 тур
|8 апреля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:1
|Стабек
|18 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Стабек
|1:3
|Сандефьорд
|15 тур
|2 июля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:2
|Стабек
|21 тур
|22 августа, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:4
|Стабек
|8 тур
|13 мая, среда
|19:00
|Стабек
|4:0
|Сандефьорд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0