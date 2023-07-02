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Сарпсборг 08 - Сандефьорд

02.07.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 12 тур Сарпсборг 08 - Сандефьорд
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
24 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Сандефьорд 1:1 Сарпсборг 08
12 тур
3 июля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 4:3 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2021
17 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 5:0 Сандефьорд
12 тур
10 июля, суббота 19:00 Сандефьорд 2:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
29 тур
9 декабря, среда 20:00 Сарпсборг 08 0:0 Сандефьорд
6 тур
5 июля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:3 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Сандефьорд
11 тур
21 мая, понедельник 19:00 Сандефьорд 0:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 5:0 Сандефьорд
13 тур
18 июня, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:1 Сандефьорд
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:0 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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