Сарпсборг 08 - Сандефьорд

|24 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|1:1
|Сарпсборг 08
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|4:3
|Сандефьорд
|24 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|1:1
|Сарпсборг 08
|12 тур
|3 июля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|4:3
|Сандефьорд
|17 тур
|29 августа, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|5:0
|Сандефьорд
|12 тур
|10 июля, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:0
|Сарпсборг 08
|29 тур
|9 декабря, среда
|20:00
|Сарпсборг 08
|0:0
|Сандефьорд
|6 тур
|5 июля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:3
|Сарпсборг 08
|29 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Сандефьорд
|11 тур
|21 мая, понедельник
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Сарпсборг 08
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|5:0
|Сандефьорд
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:0
|Сарпсборг 08
|30 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Сандефьорд
|3 тур
|19 апреля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:0
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0