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Лиллестрем - Тромсе

02.07.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 12 тур Лиллестрем - Тромсе
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
17 тур
7 августа, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:1 Тромсе
9 тур
29 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2021
20 тур
25 сентября, суббота 19:00 Лиллестрем 1:2 Тромсе
8 тур
20 июня, воскресенье 19:00 Тромсе 1:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2019
18 тур
18 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Лиллестрем
13 тур
30 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 4:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2018
23 тур
24 сентября, понедельник 20:00 Лиллестрем 1:0 Тромсе
9 тур
13 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 1:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Тромсе 2:1 Лиллестрем
11 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Лиллестрем 4:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
17 сентября, суббота 16:30 Тромсе 2:1 Лиллестрем
14 тур
1 июля, пятница 20:00 Лиллестрем 2:4 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
21 августа, пятница 20:00 Лиллестрем 1:0 Тромсе
3 тур
19 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Лиллестрем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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