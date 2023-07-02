Хаугесунд - Одд

|24 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|2:2
|Одд
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Одд
|0:4
|Хаугесунд
|24 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|2:2
|Одд
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Одд
|0:4
|Хаугесунд
|20 тур
|26 сентября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:3
|Одд
|15 тур
|15 августа, воскресенье
|19:00
|Одд
|4:2
|Хаугесунд
|19 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|4:4
|Одд
|6 тур
|5 июля, воскресенье
|19:00
|Одд
|0:0
|Хаугесунд
|30 тур
|1 декабря, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|4:1
|Одд
|12 тур
|23 июня, воскресенье
|19:00
|Одд
|3:1
|Хаугесунд
|26 тур
|21 октября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:0
|Одд
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|20:00
|Одд
|1:2
|Хаугесунд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0