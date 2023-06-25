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Тромсе - Стабек

25.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 11 тур Тромсе - Стабек
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2021
30 тур
28 ноября, воскресенье 19:00 Тромсе 0:0 Стабек
7 тур
14 июня, понедельник 20:00 Стабек 0:3 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2019
30 тур
1 декабря, воскресенье 20:00 Тромсе 1:1 Стабек
11 тур
17 июня, понедельник 20:00 Стабек 0:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2018
22 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Тромсе 0:0 Стабек
5 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 1:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Стабек 1:2 Тромсе
5 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 0:3 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2016
17 тур
24 июля, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Стабек
12 тур
21 мая, суббота 16:30 Стабек 0:3 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
19 сентября, суббота 19:00 Стабек 2:1 Тромсе
5 тур
30 апреля, четверг 19:00 Тромсе 0:2 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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