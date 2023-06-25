Мольде - Хаугесунд

|19 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:1
|Мольде
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:0
|Хаугесунд
|19 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:1
|Мольде
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:0
|Хаугесунд
|30 тур
|12 декабря, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:2
|Мольде
|14 тур
|8 августа, воскресенье
|19:00
|Мольде
|5:4
|Хаугесунд
|26 тур
|29 ноября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|3:1
|Хаугесунд
|7 тур
|11 июля, суббота
|19:00
|Хаугесунд
|0:3
|Мольде
|25 тур
|20 октября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|3:1
|Хаугесунд
|6 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:2
|Мольде
|29 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|2:0
|Хаугесунд
|2 тур
|18 марта, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|0:1
|Мольде
|26 тур
|22 октября, воскресенье
|19:00
|Мольде
|1:0
|Хаугесунд
|5 тур
|24 апреля, понедельник
|20:00
|Хаугесунд
|0:0
|Мольде
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|21:00
|Мольде
|0:0
|Хаугесунд
|9 тур
|8 мая, воскресенье
|21:00
|Хаугесунд
|3:3
|Мольде
|16 тур
|10 июля, пятница
|20:00
|Мольде
|0:1
|Хаугесунд
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|0:0
|Мольде
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0