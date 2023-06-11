Сарпсборг 08 - Викинг

|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Викинг
|0:1
|Сарпсборг 08
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Викинг
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Викинг
|0:1
|Сарпсборг 08
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:1
|Викинг
|25 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|1:2
|Сарпсборг 08
|9 тур
|25 июня, пятница
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Викинг
|25 тур
|22 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Викинг
|10 тур
|26 июля, воскресенье
|19:00
|Викинг
|3:0
|Сарпсборг 08
|20 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Викинг
|10 тур
|14 августа, среда
|20:00
|Викинг
|2:1
|Сарпсборг 08
|28 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|2:1
|Сарпсборг 08
|3 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|3:0
|Викинг
|25 тур
|24 сентября, суббота
|16:30
|Сарпсборг 08
|1:0
|Викинг
|2 тур
|20 марта, воскресенье
|20:00
|Викинг
|0:0
|Сарпсборг 08
|19 тур
|8 августа, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|0:2
|Викинг
|14 тур
|28 июня, воскресенье
|16:30
|Викинг
|3:1
|Сарпсборг 08
|29 тур
|2 ноября, воскресенье
|20:00
|Викинг
|1:0
|Сарпсборг 08
|12 тур
|9 июня, понедельник
|17:30
|Сарпсборг 08
|1:1
|Викинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0