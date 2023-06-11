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Сарпсборг 08 - Викинг

11.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 10 тур Сарпсборг 08 - Викинг
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
26 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Викинг 0:1 Сарпсборг 08
1 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2021
25 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Викинг 1:2 Сарпсборг 08
9 тур
25 июня, пятница 19:00 Сарпсборг 08 1:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2020
25 тур
22 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:2 Викинг
10 тур
26 июля, воскресенье 19:00 Викинг 3:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
20 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:2 Викинг
10 тур
14 августа, среда 20:00 Викинг 2:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2017
28 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Викинг 2:1 Сарпсборг 08
3 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 3:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
24 сентября, суббота 16:30 Сарпсборг 08 1:0 Викинг
2 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Викинг 0:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
19 тур
8 августа, суббота 19:00 Сарпсборг 08 0:2 Викинг
14 тур
28 июня, воскресенье 16:30 Викинг 3:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2014
29 тур
2 ноября, воскресенье 20:00 Викинг 1:0 Сарпсборг 08
12 тур
9 июня, понедельник 17:30 Сарпсборг 08 1:1 Викинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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