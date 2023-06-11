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Олесунн - Тромсе

11.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 10 тур Олесунн - Тромсе
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
30 тур
13 ноября, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Олесунн
3 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Олесунн 2:2 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2017
20 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 3:2 Олесунн
6 тур
30 апреля, воскресенье 19:00 Олесунн 3:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
19 тур
5 августа, пятница 19:30 Тромсе 1:2 Олесунн
7 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Олесунн 6:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Олесунн
4 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 Олесунн 0:2 Тромсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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