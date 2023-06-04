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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Мольде
Викинг - Мольде: обзор матча 04 июня 2023
Викинг
04.06.2023, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
3 : 4
Завершен
Мольде
6'
Д. Стенснесс
47'
С. Бьорсхол
50'
З. Трипич
3'
Э. Брейвик
29'
О. Брюнхильдсен
75'
М. Гредем
90+3'
О. Брюнхильдсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Мольде
90'
+6
Замена
Н. Эдегор
️️️️
О. Брюнхильдсен
90'
+3
ГОЛ! 3:4!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
М. Эйкрем
Замена
В. Веватне
️️️️
Ш. Паттинама
90'
+1
Желтая карточка
Я. де Ланлай
88'
Замена
Х. Хауген
️️️️
Л. Салвесен
85'
Красная карточка
С. Бьорсхол
81'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
С. Свендсен
76'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
Х. Танген
76'
75'
ГОЛ! 3:3!
М. Гредем
Пас отдал
К. Хауген
67'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
К. Эриксен
67'
Замена
М. Гредем
️️️️
В. Бериша
ГОЛ! 3:2!
З. Трипич
Пас отдал
С. Бьорсхол
50'
ГОЛ! 2:2!
С. Бьорсхол
Пас отдал
Ш. Паттинама
47'
Желтая карточка
Д. Брекало
45'
+1
Желтая карточка
Д. Стенснесс
37'
29'
ГОЛ! 1:2!
О. Брюнхильдсен
Пас отдал
Э. Брейвик
11'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
ГОЛ! 1:1!
Д. Стенснесс
6'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Брейвик
Пас отдал
К. Эриксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Эрик Китолано
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
АП
4-3-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
6
Стенснесс
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
10
Трипич
7
Сольбаккен
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
3-2-2-2-1
28
Карлстрем
28
Хауген
18
Синюан
15
Бьорнбак
25
Линнес
33
Риса
10
Брейвик
20
Маннсверк
16
Эриксен
17
Брюнхильдсен
14
Бериша
20
Паттинама
3
Веватне
3
Веватне
20
Паттинама
15
Салвесен
2
Хауген
2
Хауген
15
Салвесен
27
Танген
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
27
Танген
7
Свендсен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
7
Свендсен
17
Брюнхильдсен
6
Эдегор
6
Эдегор
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
23
Эйкрем
23
Эйкрем
16
Эриксен
14
Бериша
28
Гредем
28
Гредем
14
Бериша
Остались в запасе
Викинг
Мольде
1
Арилд Остбю
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Патрик Язбек
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Патрик Язбек
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Викинг - Мольде
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
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Атлетико
2 : 0
25.11.2026
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3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
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