Волеренга - Буде-Глимт

|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Волеренга
|0:6
|Буде-Глимт
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|21:00
|Буде-Глимт
|5:1
|Волеренга
|26 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Волеренга
|0:6
|Буде-Глимт
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|21:00
|Буде-Глимт
|5:1
|Волеренга
|20 тур
|26 сентября, воскресенье
|21:00
|Буде-Глимт
|1:0
|Волеренга
|8 тур
|20 июня, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:1
|Буде-Глимт
|19 тур
|27 сентября, воскресенье
|21:30
|Буде-Глимт
|2:0
|Волеренга
|13 тур
|8 августа, суббота
|19:00
|Волеренга
|2:2
|Буде-Глимт
|19 тур
|26 августа, понедельник
|20:00
|Буде-Глимт
|4:0
|Волеренга
|14 тур
|5 июля, пятница
|20:00
|Волеренга
|6:0
|Буде-Глимт
|29 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Волеренга
|15 тур
|30 июня, суббота
|19:00
|Волеренга
|2:2
|Буде-Глимт
|21 тур
|19 августа, пятница
|20:00
|Волеренга
|1:1
|Буде-Глимт
|10 тур
|11 мая, среда
|20:00
|Буде-Глимт
|0:0
|Волеренга
|26 тур
|2 октября, пятница
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Волеренга
|14 тур
|28 июня, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|1:2
|Буде-Глимт
|22 тур
|30 августа, суббота
|22:00
|Буде-Глимт
|4:3
|Волеренга
|2 тур
|6 апреля, воскресенье
|20:00
|Волеренга
|3:1
|Буде-Глимт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0