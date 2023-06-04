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Волеренга - Буде-Глимт

04.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 9 тур Волеренга - Буде-Глимт
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
26 тур
16 октября, воскресенье 18:00 Волеренга 0:6 Буде-Глимт
3 тур
18 апреля, понедельник 21:00 Буде-Глимт 5:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2021
20 тур
26 сентября, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 1:0 Волеренга
8 тур
20 июня, воскресенье 21:00 Волеренга 1:1 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2020
19 тур
27 сентября, воскресенье 21:30 Буде-Глимт 2:0 Волеренга
13 тур
8 августа, суббота 19:00 Волеренга 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
19 тур
26 августа, понедельник 20:00 Буде-Глимт 4:0 Волеренга
14 тур
5 июля, пятница 20:00 Волеренга 6:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
29 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:1 Волеренга
15 тур
30 июня, суббота 19:00 Волеренга 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
19 августа, пятница 20:00 Волеренга 1:1 Буде-Глимт
10 тур
11 мая, среда 20:00 Буде-Глимт 0:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
26 тур
2 октября, пятница 20:00 Буде-Глимт 1:1 Волеренга
14 тур
28 июня, воскресенье 21:00 Волеренга 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
22 тур
30 августа, суббота 22:00 Буде-Глимт 4:3 Волеренга
2 тур
6 апреля, воскресенье 20:00 Волеренга 3:1 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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