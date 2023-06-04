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Стремсгодсет - Хаугесунд

04.06.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 9 тур Стремсгодсет - Хаугесунд
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
28 тур
29 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 1:2 Хаугесунд
3 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Хаугесунд 0:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2021
29 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 0:0 Хаугесунд
2 тур
28 июля, среда 20:00 Хаугесунд 2:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2020
28 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:2 Хаугесунд
14 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:3 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
26 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Хаугесунд 2:2 Стремсгодсет
1 тур
31 марта, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:2 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2018
25 тур
6 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:1 Хаугесунд
6 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Хаугесунд 1:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
28 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Хаугесунд 1:3 Стремсгодсет
1 тур
2 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:1 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2016
30 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Хаугесунд 1:1 Стремсгодсет
3 тур
3 апреля, воскресенье 21:00 Стремсгодсет 2:0 Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
11 сентября, пятница 20:00 Стремсгодсет 5:0 Хаугесунд
10 тур
24 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 4:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
25 октября, суббота 17:30 Хаугесунд 3:2 Стремсгодсет
12 тур
9 июня, понедельник 17:30 Стремсгодсет 2:1 Хаугесунд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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