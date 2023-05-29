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Сарпсборг 08 - Олесунн

29.05.2023, Понедельник, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 8 тур Сарпсборг 08 - Олесунн
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
22 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Олесунн 1:3 Сарпсборг 08
7 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:2 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2020
17 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Олесунн 0:1 Сарпсборг 08
12 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 4:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2017
29 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:0 Олесунн
2 тур
5 апреля, среда 20:00 Олесунн 1:3 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2016
22 тур
26 августа, пятница 20:00 Олесунн 2:2 Сарпсборг 08
10 тур
12 мая, четверг 20:00 Сарпсборг 08 1:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 3:1 Олесунн
8 тур
13 мая, среда 19:00 Олесунн 2:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2014
16 тур
22 июля, вторник 21:00 Сарпсборг 08 3:2 Олесунн
11 тур
25 мая, воскресенье 17:30 Олесунн 0:0 Сарпсборг 08
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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