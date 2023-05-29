Сарпсборг 08 - Олесунн

|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:3
|Сарпсборг 08
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Олесунн
|22 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:3
|Сарпсборг 08
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Олесунн
|17 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|0:1
|Сарпсборг 08
|12 тур
|2 августа, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|4:0
|Олесунн
|29 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Олесунн
|2 тур
|5 апреля, среда
|20:00
|Олесунн
|1:3
|Сарпсборг 08
|22 тур
|26 августа, пятница
|20:00
|Олесунн
|2:2
|Сарпсборг 08
|10 тур
|12 мая, четверг
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Олесунн
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|3:1
|Олесунн
|8 тур
|13 мая, среда
|19:00
|Олесунн
|2:2
|Сарпсборг 08
|16 тур
|22 июля, вторник
|21:00
|Сарпсборг 08
|3:2
|Олесунн
|11 тур
|25 мая, воскресенье
|17:30
|Олесунн
|0:0
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0