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Одд - Стремсгодсет

29.05.2023, Понедельник, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 8 тур Одд - Стремсгодсет
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2022
29 тур
6 ноября, воскресенье 19:00 Одд 5:1 Стремсгодсет
13 тур
9 июля, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2021
17 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Одд 0:1 Стремсгодсет
1 тур
21 июля, среда 20:00 Стремсгодсет 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2020
27 тур
19 декабря, суббота 20:00 Одд 1:3 Стремсгодсет
2 тур
21 июня, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
23 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:3 Одд
6 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Одд 2:2 Стремсгодсет
5 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
14 октября, суббота 19:00 Стремсгодсет 1:0 Одд
8 тур
13 мая, суббота 19:00 Одд 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
25 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:1 Одд
13 тур
29 мая, воскресенье 16:30 Одд 2:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2015
27 тур
16 октября, пятница 20:00 Стремсгодсет 2:1 Одд
8 тур
13 мая, среда 19:00 Одд 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2014
19 тур
9 августа, суббота 20:00 Одд 1:0 Стремсгодсет
5 тур
27 апреля, воскресенье 17:30 Стремсгодсет 2:1 Одд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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