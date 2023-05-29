Одд - Стремсгодсет

|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Одд
|5:1
|Стремсгодсет
|13 тур
|9 июля, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:0
|Одд
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Одд
|5:1
|Стремсгодсет
|13 тур
|9 июля, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:0
|Одд
|17 тур
|29 августа, воскресенье
|19:00
|Одд
|0:1
|Стремсгодсет
|1 тур
|21 июля, среда
|20:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Одд
|27 тур
|19 декабря, суббота
|20:00
|Одд
|1:3
|Стремсгодсет
|2 тур
|21 июня, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:0
|Одд
|23 тур
|29 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|2:3
|Одд
|6 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:1
|Стремсгодсет
|18 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Одд
|2:2
|Стремсгодсет
|5 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Одд
|25 тур
|14 октября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|1:0
|Одд
|8 тур
|13 мая, суббота
|19:00
|Одд
|2:0
|Стремсгодсет
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Одд
|13 тур
|29 мая, воскресенье
|16:30
|Одд
|2:1
|Стремсгодсет
|27 тур
|16 октября, пятница
|20:00
|Стремсгодсет
|2:1
|Одд
|8 тур
|13 мая, среда
|19:00
|Одд
|2:0
|Стремсгодсет
|19 тур
|9 августа, суббота
|20:00
|Одд
|1:0
|Стремсгодсет
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|17:30
|Стремсгодсет
|2:1
|Одд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0